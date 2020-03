Bredase fysiotherapeut zamelt smartphones in zodat ouderen kunnen videobellen

“Veel ouderen zijn aan huis gekluisterd en mensen in verpleeghuizen krijgen nu zelfs helemaal geen bezoek. Veel tachtig-plussers hebben geen smartphone en in verpleeghuizen hebben ze vaak geen eigen telefoon,” zegt Frans van der Brugge van PLUK!, dat vijf vestigingen heeft in Breda.

Eenzaamheidsvirus

Van der Brugge heeft veel ouderen als cliënt in zijn praktijk. Veel mensen kunnen door het virus nu niet behandeld worden. Toch wilde hij graag iets voor hen doen. “De koning had het in zijn toespraak over het eenzaamheidsvirus. Toen ben ik gaan nadenken hoe we mensen in contact kunnen brengen met anderen.”

Van der Brugge benaderde diverse partijen, zoals de gemeente Breda, Avans Hogeschool en vrijwilligersnetwerk BuurtKracht 4834. Dat resulteerde in het plan om smartphones uit te gaan delen. “Ik heb contact gezocht met KPN en Ziggo/Vodafone en die zijn bereid om tweehonderd simkaarten ter beschikking te stellen. De nummers hebben we dus.”

Tweehonderd telefoons

Nu moeten er tweehonderd telefoons komen. “Veel mensen wisselen elke twee jaar van telefoon en hebben dan nog een prima toestel over dat ze in een la leggen. Binnen mijn eigen kenniskring heb ik een oproepje gedaan en in een no-time had ik zestien smartphones. Dus die tweehonderd gaat zeker lukken.”

BuurtKracht

Het project is in eerste instantie gericht op de wijken IJpelaar, Overakker en Brabantpark. Daarna wordt het mogelijk in de rest van de stad uitgerold. Ouderen worden benaderd via de vrijwilligers van BuurtKracht 4823. PLUK! benadert zelf verpleeghuizen.

“We gaan uit van 160 telefoons voor ouderen die thuis wonen en 40 telefoons voor verpleeghuizen. In verpleeghuizen kunnen die dan per afdeling wordt gebruikt. Er zitten acht mensen op een afdeling, dus daar kun je dan 320 mensen mee helpen.”

Eenvoudige handleiding

Het gebruik van een smartphone en zeker het videobellen, zal voor veel ouderen moeilijk zijn. In de verpleeghuizen zal daarom aan de begeleiding worden gevraagd mensen te helpen. Voor mensen die thuis wonen, komt er een hele eenvoudig handleiding. “Met simpele icoontjes. Studenten van Avans gaan die voor ons maken,” aldus Van der Brugge.