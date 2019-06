Bredase fotografe (30) zocht wereldwijd naar gevoel van thuis: ‘Ik waardeer Nederland nu veel meer’

Met Nederland kreeg ze steeds minder voeling, zei de reizende Bredase fotografe Marleen Hoftijzer (30) de laatste keer dat we elkaar spraken. Dat was in december 2017. Nu anderhalf jaar en ruim dertig landen later is haar reisproject ‘Can I come over’ afgerond. Ze is weer in Nederland, thuis. ,,Als ik in het buitenland zeg dat ik naar huis ga, ga ik naar Nederland.”