Bredase fotograaf brengt verdwijnend Afrikaans dorp voor eeuwig in beeld

oproep Niet naar de VS? Laat het ons weten!

11:33 Al weken, misschien zelfs wel maandenlang verheugde je jezelf op die huwelijksreis langs de highlights van de Amerikaanse westkust. Of zag je uit naar lang weekend shoppen, museumbezoek en uit eten in hippe tentjes in New York. Maar dan is daar Donald Trump, die rücksichtloos een streep haalt door dat vooruitzicht en een inreisverbod instelt voor de Verenigde Staten dat zaterdag van kracht gaat. Wat doe je?