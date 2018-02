Bredase flitspalen leverden 14.056 boetes op in 2017

Temptation-Alex uit Breda veroordeeld voor gevecht

15:27 Realityster Alex M. uit Breda moet de cel in. De 27-jarige hunk, die vorig jaar te zien was in het Vlaams-Nederlandse programma Temptation Island, is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel omdat hij een man in Roeselare twee gebroken ribben heeft geschopt, meldt persbureau Belga.