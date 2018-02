Bredase flat Moerwijkzicht (241 huurders) kookt en stookt nu geheel gasloos

Jos Hendrickx, manager wonen van AlleeWonen (19.000 huizen in Breda en Roosendaal): ,,Er zijn flats die de omschakeling inmiddels hebben gemaakt. Moerwijkzicht is één van de grootste flats die over zijn gegaan. 241 huishoudens, dat is echt behoorlijk.'' Niet meer koken op gas maar op de inductieplaat. Met een speciale pannenset. Er kwam zelfs een workshop voor de bewoners aan te pas om te wennen. Maar waarom van het gas af? In het Energierapport van het ministerie van Economische Zaken staat dat verwarming van woningen en gebouwen in Nederland in 2050 geen CO₂-uitstoot meer mag veroorzaken. Dat betekent dat huishoudens en kantoren moeten stoppen met gebruik van aardgas.

Gas uit Groningen

Op dit moment wordt nog altijd in 95 procent van de woningen in Nederland aardgas verbruikt. Hendrickx: ,,En laat ik het zo zeggen: gas uit Groningen is niet eindeloos en levert problemen op en we willen ook niet afhankelijk zijn van Poetin.'' Twee jaar heeft de corporatie samen met aannemer Dura Vermeer en warmteleverancier Ennatuurlijk eraan getimmerd: verduurzaming van de flat gecombineerd met ontgassing. Totale investering: 8,7 miljoen (per woning 36.000 euro). Maatregelen: isolatie van de puien, asbest verwijderen, schilderwerk, ventilatie vernieuwen, elektrisch koken en een individuele ketels op stadsverwarming in plaats van blokverwarming.

Uitdaging

Er is intensief ingezet op bewonersparticipatie: ,,We moesten zeventig procent van de huurders mee zien te krijgen. En wat de uitdaging nog groter maakte: er wonen in de flat twintig verschillende nationaliteiten.'' Het proces verliep volgens Hendrickx vrij vlot. Uiteindelijk gingen ook de laatste drie bewoners mee: ,,Een juridische route bleef gelukkig uit.'' Hendrickx: ,,Het is een mooi resultaat. Er is landelijk belangstelling naar de schaalgrootte van Moerwijkzicht, ook van Kamerleden. Die komen hier een kijkje nemen. We zijn nu klaar. De flat is volledig van het gas af.'' Binnenkort start AlleeWonen met het plaatsen van zonnepanelen op een deel van de eensgezinswoningen in de nabijgelegen buurt Geeren-Zuid: ,,We gaan door op de weg van duurzaamheid.''