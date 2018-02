Bredase filmmakers op filmfestival: 'Het is een enorme eer'

BREDA - Twee jonge filmmakers uit Breda zijn geselecteerd om een documentaire te maken over een onderwerp uit de Brabantse historie voor DOCfeed, een internationaal documentaire film festival in Eindhoven. DOCfeed is de Brabantse tegenhanger van IDFA. "Het is een enorme eer dat onze films daar draaien."

Margo de Haas (30) koos voor de vrouwen van het Begijnhof en Charlotte Driessen (26) maakte een film over de legendarische Colonol Parker, de Bredase manager van Elvis Presley. Zaterdagmiddag worden de films vertoond in Eindhoven.

Een half jaar geleden werden de filmmakers uit de vele aanmeldingen geselecteerd, samen met nog vijf anderen. Ze kregen tien masterclasses van gerenommeerde documentairemakers en werden bij hun project begeleid door Hester Overmars (Gouden Kalf winnares in 2014). Driessen: "Onze opdracht was een korte documentaire te maken over een onderwerp uit de Brabantse historie, met gebruik van historisch beeldmateriaal. We hadden vier maanden de tijd en deden alles zelf: research, filmplan schrijven, funding, filmen, interviews, geluid, editing. Best pittig om in zo'n korte tijd dat in je eentje voor elkaar te krijgen." Het is de beide filmmakers gelukt, afgelopen zondag leverden ze hun films in.

Begijnen

Beiden kozen ze voor een Bredaas onderwerp. De Haas: "Ik struinde rond op het Begijnhof en raakte aan de praat met de beheerder. Hij vertelde dat hier sinds de 13e eeuw alleenstaande vrouwen wonen, de begijnen. Vrouwen hadden in die tijd twee opties: trouwen of het klooster in. De begijnen verzonnen een derde optie: samen met andere alleenstaande vrouwen wonen in een begijnhof. Zo hielden ze hun eigen bezittingen en mochten hun eigen beslissingen nemen. Ik raakte geïntrigeerd of die tijdgeest nog steeds bij de bewoners te vinden is. Nog steeds kun je alleen in het Begijnhof wonen als alleenwonende vrouw. Je mag best een vriend hebben, maar die mag hier niet wonen. Ook niet echt een aanrader, want die huizen zijn heel gehorig," voegt ze er lachend aan toe.

Ze schreef een brief wie er mee wilde werken aan haar documentaire en deed die in de brievenbus van alle 35 bewoonsters van het Begijnhof. "Daar kreeg ik enthousiaste reacties op. Het waren allen heel uitgesproken en sterke vrouwen van rond de 65, die weten wat ze willen," vertelt ze, "De jongste vrouw die er woont is 30, de oudste 92."

Beeldmateriaal

Het Begijnhof vierde vorig jaar haar 750 jarig bestaan. "Er was gelukkig veel beeldmateriaal voor handen, daar kwam ik achter toen ik in gesprek kwam met bewoonsters en mensen die op het hofje rondlopen. Dat rondvragen werkte beter dan internet!" Zo kwam ze er achter dat er beelden zaten in een Polygoonjournaal in 1963. Die vroeg ze op. "Daarnaast had een buurjongen ooit een afstudeerfilm over het Begijnhof gemaakt."

"Ik twijfelde tussen Rat Verlegh en Dries van Kuijk, beter bekend als Colonel Tom Parker, de Bredase manager van Elvis Presley," vertelt Driessen. Zelf een Elvisfan, besloot ze voor die laatste te gaan. "Al ben ik geen fan van Colonel Parker. Ik denk dat hij veel slechte dingen voor Elvis heeft gedaan". Ze kwam er achter dat er een heuse fanclub van Parker bestaat. "De voorzitter van de fanclub, Angelo Somers, had een verzoek ingediend bij de gemeente om een straatnaam naar hem te vernoemen, maar de gemeente weigerde. Dat stond in de krant, zo kwam ik op zijn spoor. Dat straatnaambord bestaat trouwens wel. Het Bredaas museum heeft dat laten maken voor een tentoonstelling over Elvis en de Colonel. Angelo heeft het toen gekregen van het museum, het ligt nu bij hem op zolder."

Het historisch filmmateriaal over Parker zelf was beperkt, aangezien die uit de media wilde blijven. Driessen wilde ook een Elvisfan en kritische tegenhanger van Colonel Parker interviewen. "Iemand die ik sprak over mijn documentaire zei: 'Wist je dat er iemand in Tuinzigt woont die Elvisfan is? Het raam staat helemaal vol met Elvis, niet te missen.' Ik had alleen geen adres. Toen heb ik een brief geschreven, geadresseerd aan: De Elvisfan in Tuinzigt. De postbode heeft die goed bezorgd, want de volgende dag werd ik gebeld: 'Ja, dat ben ik!'"

Indrukwekkende staat van dienst

Beide filmmakers hebben een eigen bedrijf en al een indrukwekkende staat van dienst. Driessen haar eerste documentaire 'Kuluut' (2016) won twee prijzen, onder andere tijdens de prestigieuze Hollywood International Independant Documentary Awards. Zij volgde het gezinsleven van haar neefje, die een zeldzame ziekte heeft. De documentaire werd bij de VPRO op televisie uitgezonden. De Haas maakte verschillende reportages voor de Wereldomroep, over straatbendes in Brazilië en persvrijheid in Marokko.

De documentaires voor DOCfeed maakten beide vrouwen, die elkaar voor het eerst ontmoeten tijdens de masterclasses en vriendinnen werden, in hun vrije tijd. De Haas is acht jaar bezig met filmmaken en heeft sinds drie jaar haar eigen filmbedrijf, Driessen is nu drie jaar bezig. "Ik wil dit echt blijven doen," zegt ze, "Het is best lastig om nu van rond te komen, maar over vijf jaar wil ik mijn geld verdienen met documentaires en fictiefilms."