Bredase filmmaker(27) brengt doodsangst op het witte doek: ‘Ik groeide op in een wereld waar muren oren hebben’

,,Het is steeds hetzelfde” zegt Yazan Rabee (27). ,,De droom voelt levensecht. Terwijl ik ren, de agenten van Assad vlak achter me, vraag ik me heel bewust af wat me bezielde om terug te gaan naar Syrië. Het is zo realistisch, dat als ik wakker word, het even duurt voor ik besef dat ik in Breda ben, veilig in mijn eigen studentenkamer.”