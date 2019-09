Bredase familiebakkerij Van der Kleij bakt al vier generaties brood

Bouw Turkse moskee in Breda: ‘We kunnen niet wachten op rechtsgang’

8:51 BREDA - De bouw van de Turkse moskee in de Hoge Vucht in Breda-Noord wordt begin oktober weer opgestart. Dat meldt Hasan Barut namens de Yeni-stichting. ,,We kunnen niet wachten op het verloop van de rechtsgang, dat kan nog wel drie jaar duren.” De bouw ligt al negen maanden stil. Barut zoekt tegelijkertijd toenadering tot de buurt: ,,We zijn op elkaar aangewezen.”