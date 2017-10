Bredase familie in Ik Vertrek: 'Weg van gestreste leven'

BREDA/GERMERODE (DLD) - Een echtpaar uit Breda, haar zus en echtgenoot en de moeder: samen zorgen zij voor een wel heel bijzondere samenstelling van het tv-programma 'Ik vertrek' komende zondag op NPO 1. Plaats van handeling: een klein pension met bar en restaurantje in het Duitse Germerode, in deelstaat Hessen.

Dit keer geen gezin of stel in de uitzending maar het echtpaar Astrid en Jürgen van Campenhout uit Breda, Petra en Kees van der Zee uit Wagenberg en moeder Jeanne Marijnissen. De laatste was getrouwd met Wim die 16 jaar geleden is overleden. 'Zum Wilhelm' heet het pension waar de Wagenbergse en Bredase tak van de familie sinds december vorig jaar de scepter zwaait. Een ode aan hun vader die zijn dochters al vanaf hun jongste jeugd mee op vakantie naar Duitsland nam.

,,Ik was acht jaar toen ik voor het eerst in Duitsland kwam", vertelt Astrid (45) over de telefoon. ,,Ieder jaar weer gingen we daar naar toe, een klein dorpje in Beieren, mijn oom woonde daar ook. Elke keer kreeg ik het gevoel 'ik kom thuis'. " En zij niet alleen, ook de andere familieleden vonden er de rust die ze in Nederland met hun drukke banen en 'het gestreste leven met heel veel regels en heel veel moeten' zo misten.

Twee jaar geleden bezochten de vijf een emigratiebeurs. Daar stond een stand van 'Ik vertrek". Astrid: ,,Voor de grap hebben we onze namen laten noteren."

Pension

Twee jaar later runnen ze een pension met bar en een klein restaurant in een dorpje met 943 inwoners. Astrid: ,,Dat idee van een pension komt niet zomaar ergens vandaan. Jürgen en ik hielden altijd al van koken en Petra had een bed & breakfast in Wagenberg. Wij brengen de Brabantse gezelligheid in ons dorpscafeetje. "

De man van zus Petra, Kees verblijft nog in Nederland voor de afronding van de verkoop van hun huis in Wagenberg. Ook oma Jeanne pendelt regelmatig op en neer om haar kleinkinderen te zien.

In december arriveerde de tv-ploeg bij 'Zum Wilhelm' voor twee dagen opnames. Daarna kwamen ze nog twee keer drie dagen filmen.

Zondag op televisie

Zondag om 21.30 uur zien we opnamen van het afscheidsfeest in Wagenberg, het klussen en een impressie van de dagen na de opening van het pension.