Bredase Eritreeër Alem (28) over vluchtelingen in koelwagen: 'Verschrikkelijk, waarom doen ze dit?'

En de taal is makkelijker, zegt Kibron. ,,En misschien dat je in Engeland ook sneller aan het werk kunt. Maar dan nog. Mensen hebben al zoveel meegemaakt, woestijnen, de zee oversteken. En dan in een koelwagen. Ze hadden dood kunnen gaan. De inburgering in Nederland duurt lang. Maar neem de tijd, doe je best. Je kan hier integreren en hulp krijgen. Zo moeilijk is het hier niet.''