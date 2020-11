Bredase economie blijft nog goed overeind, ‘grote klap’ lijkt in 2021 te komen

Klagen over nieuwbouw in Heuvel heeft weinig zin: ‘Recht op blijvend vrij uitzicht bestaat niet’

9 november BREDA - Woningcorporatie WonenBreburg kan beginnen met de bouw van 270 woningen in en om de Hudsonstraat in de Heuvel in Breda. Omwonenden die bang zijn dat ze hun uitzicht kwijtraken hebben pech: ‘Er bestaat niet zoiets als een recht op blijvend vrij uitzicht’.