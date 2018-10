Bredase dirigent en muzikant Wouter Kwakernaat: ‘Zingen in een koor maakt je sociaal’

Hij oogt klein en jong en komt fit over. Wouter Kwakernaat stapt kwiek door zijn ruime woonkamer in de Bredase wijk Overkroeten. In de hoek waar de vleugel staat is het te donker voor de fotografe. Met strakke pas loopt Kwakernaat de al even ruime tuin in. “Ik geef hier weleens muziekoptredens. Het publiek staat er dan helemaal omheen. De reacties zijn steevast enthousiast.”