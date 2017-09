Bredase Dina: vrouwelijke dj in een mannenwereld

BREDA - Tiësto, Hardwell, en nu Dina? DJ Dina van Diest (28), presenteert na optredens in onder andere Dubai, Ibiza en Mallorca, vandaag in Breda haar eerste eigen release: ‘Moving.’

Hoe ben je begonnen met draaien?

Ik had altijd al een passie voor muziek. Tijdens het stappen hoorde ik veel muziekstijlen, en ik merkte hoe blij ik werd van housemuziek. Daarna heb ik een eigen dj set gekocht om thuis te oefenen. Ik ging van draaien bij vrienden, naar draaien op netwerkborrels, naar draaien in clubs. Dat doe ik nu al vier jaar. Ik trad eerst op als DJ DNA, maar daar heb ik DJ Dina van Diest van gemaakt om dichter bij mezelf te blijven.

Ik werkte eerst bij DHL. Als internationaal bedrijf organiseren zij ook wel eens in het buitenland evenementen voor klanten, en uiteindelijk mocht ik via hen in Dubai, Athene en op allerlei andere plekken draaien. Dat smaakte naar meer. Daarom heb ik vijf maanden geleden mijn baan bij DHL opgezegd, om mijn droom te verwezenlijken. En nu is het zover. De release is op een feestje dat ik zelf heb georganiseerd, dat doet eigenlijk bijna niemand. Er komen ongeveer tweehonderd mensen. Het is een bijzondere mijlpaal. Ik vind het superspannend, maar ik heb er ook enorm veel zin in.

Hoe is het om als vrouw te werken in een beroep dat door mannen gedomineerd wordt?

Mensen vinden het vaak stoer. Je ziet in het publiek ook wel eens mensen naar je kijken van: ‘hè, is dat nou een vrouw?’ Er zijn geen vrouwelijke dj’s op het niveau van bijvoorbeeld Tiesto of Hardwell, maar ze komen eraan. Het publiek vindt dat eigenlijk altijd leuk en interessant, maar onderling met collega’s zijn er weleens mannen die denken dat vrouwen niet technisch genoeg zijn. Je moet je soms verantwoorden voor dingen die mannen zonder commentaar kunnen doen. Maar ik zie mijn geslacht toch als voordeel. Zoveel mensen willen dj zijn, en als vrouw onderscheidt je jezelf beter. Maar uiteindelijk is het enige dat uitmaakt dat je goed bent, en je muziek goed is.

Hoe ziet de toekomst eruit voor DJ Dina van Diest?

Mijn ambitie is om volgend jaar een beach tour te realiseren, en dan te draaien op stranden in verschillende landen. Zuid-Amerika lijkt me vooral mooi. Verder ga ik muziek maken die energieker en toegankelijker is dan de meeste housemuziek. Je moet er vooral vrolijk van worden. Ik vind het ook leuk om veel contact te maken met het publiek; daar krijg je meer voor terug dan wanneer je in alleen een hokje staat te draaien. Daarom geef ik mijn eerste nummer, Moving, als cadeautje – het komt morgen als gratis download te staan op mijn website, www.dinavandiest.com.