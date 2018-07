Bredase Coolblue-chauffeur krijg taakstraf voor stelen eigen pakketjes

BREDA - De 23-jarige Bredanaar Peter S. heeft een taakstraf van 200 uur gekregen en vier maanden voorwaardelijk cel. De vrachtwagenchauffeur had spullen van het magazijn naar de winkels moeten vervoeren, maar maakte echter steeds tussenstops in Tilburg en laadde een deel van de goederen uit om zelf te verkopen via Marktplaats.