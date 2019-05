Bredase coffeeshops twijfelen over wietexperiment

BREDA - De Bredase coffeeshophouders twijfelen of een wietexperiment met legaal geteelde cannabis wel kans van slagen heeft. De voorwaarden aan de proef, zoals het kabinet die nu stelt, leiden tot zoveel onzekerheid dat deelname aan het experiment voor ondernemers ‘wellicht geen haalbare kaart’ is.

Dat schrijven de vereniging van Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (ABC) in een brief aan gemeentebestuur en –raad van de stad die zich vorige week in principe heeft aangemeld voor deelname aan de wietproef die in 2021 zijn beslag moet krijgen.

Achterdeur

Volgens voorzitter Margriet van der Wal van de vereniging staan de acht Bredase coffeeshops achter legalisering van cannabis. “We bestaan al bijna dertig jaar. De wens en roep om legalisatie van onze zogenaamde achterdeur bestaat al net zo lang. Dat de regering een mogelijkheid heeft gecreëerd om de teelt van cannabis te legaliseren is dan ook heel positief ontvangen.”

Maar, voegt Van der Wal er aan toe, ‘er zijn grote zorgen over het uiteindelijke resultaat van het experiment’. Waarbij zij doelt op mogelijke inkomstenderving en ‘verstoring van de openbare orde’ in Breda.



Verlies

Ze schat in dat de Bredase shops gemiddeld 35 procent aan klanten zullen verliezen. Dat verlies wordt volgens haar veroorzaakt door het verbod van de verkoop van buitenlandse producten. “Ons assortiment is niet meer compleet tijdens deelname aan de proef. Van het huidige aanbod, gemiddeld twaalf soorten cannabis, zullen er vijf afvallen.” Door buitenlandse producten, vooral hasjiesj te gaan verbieden, vreest ze dat klanten elders hun slag willen slaan. “Op straat, bij illegale handelaren, of in coffeeshops in gemeenten die niet aan het experiment deelnemen.”

Overstap

Ook stelt ze vraagtekens bij de overgangstermijn van zes weken voorafgaand aan de start van het experiment. Die fase is bedoeld om coffeeshops te laten wennen aan het nieuwe regime en om hun voorraad op peil te brengen. Van der Wal: “Die zes weken zijn veel te kort om op een evenwichtige manier een overstap te kunnen maken. Een termijn van zes maanden is veel realistischer. Bij een snellere omslag zullen de producten die tijdens het experiment plotseling niet meer verkocht mogen worden wel door illegale straathandelaren verstrekt blijven worden. Zo schiet het experiment zijn doel voorbij.”



