Bredase ‘circusstraat’ verliest met Carmen Rodriguez (1935-2020) opnieuw een ster

necrologieBREDA - En weer moet de Bredase wijk Belcrum afscheid nemen van een opmerkelijke artiest. Carmen Rodriguez is niet meer, ze werd 84 jaar. Ze was al enige tijd ziek.

De in het Spaanse Valladolid op 7 oktober 1935 geboren Carmen Rodriguez vertrok op jonge leeftijd naar Madrid, waar ze vervolgens grote successen kende als danseres, vertelt haar dochter Mariska Martens. ,,Ze trad op in theaterproducties, musicals, op televisie en in nachtclubs.”

De in haar glorietijd ravissante brunette leerde in 1969 in Madrid tijdens een dubbeldate met een vriendin de Nederlander Hans Martens kennen, een neef van circuslegende Toni Boltini.

Circus Holiday

Martens zelf was de oprichter van Circus Holiday en zou in 1991 het Staatscircus van Moskou overnemen. ,,Mijn vader nodigde mijn moeder uit om haar vakantie bij het circus in Nederland te vieren. Hoewel ze nog een contract in Spanje had lopen, is ze toen meteen bij mijn vader gebleven. Later hebben ze samen in het circus opgetreden, ze hadden een luchtacrobatiekact.”

Johnny Lion

Hans Martens, die in 2011 overleed, kwam uit een gezin met zes kinderen. Hij was een broer van circusartieste Mariska Akkerman, de echtgenote van de bekende zanger Johnny Lion. Zij woonden jarenlang in de Kalkoenstraat in de Belcrum, recht tegenover Mariska’s schoonzusje Carmen Rodriguez. ,,Tante Mariska heeft de achternaam van haar moeder gekregen, mijn vader die van mijn opa. Vandaar de verschillende achternamen.”

Kalkoenstraat

Mariska Akkerman (70) overleed op 29 september 2018, Johnny Lion (77) op 31 januari 2019. Omdat ook Johnny Lion een tijdlang in het circus had opgetreden, bij Toni Boltini, werd de Kalkoenstraat liefkozend wel eens het ‘circusstraatje van de Belcrum’ genoemd. Met de dood van Carmen Rodriguez is wat dat betreft het doek gevallen.

,,Het zou mooi zijn als het hier definitief de naam Circusstraat zou krijgen”, lacht Mariska Martens, die zelf drie jaar geleden naar haar moederland Spanje verhuisde. De afgelopen maanden verbleef ze weer in Breda om haar zieke moeder bij te staan.

Carmen Rodriguez wordt dinsdag vanwege corona in besloten kring gecremeerd.

Volledig scherm Johnny Lion en zijn vrouw Mariska Akkerman in 1998. Zij woonden jarenlang recht tegenover Carmen Rodriguez in Breda. © archief BN DeStem