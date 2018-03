Bredase chauffeur gaat zen de weg op

Hij zit 27 jaar op de weg, waarvan 20 jaar als internationaal chauffeur. In die periode maakt Bredanaar Peter van Caulil (50) werkweken van 70 uur, rijdt nachten door om op tijd te leveren - 'de lat lag hoog, alles moest snel-snel' - , eet onregelmatig en vet. Thuis ontspant hij met een glas wijn of bier. Dat hij een kort lontje heeft... Ach, hij was altijd toch al een driftig mannetje?

Trillen

,,'s Ochtends ging ik fouten maken", vertelt hij in zijn woning in Breda waar zijn vrouw een glas thee inschenkt. Hij krijgt steeds meer moeite met opstaan. Trillende handen ook. Er komen gezondheidsklachten. De huisarts constateert een te hoge bloeddruk en overgewicht, een slechte longfunctie - tegen COPD aan - en verhoogd cholesterol. ,,Ik was zo geschrokken dat ik besloot zelf te gaan koken, verse groenten. Ook ging ik steeds minder alcohol gebruiken en meer sporten. Het bleek niet genoeg."

Als hij kort na elkaar twee ongelukken met zijn vrachtwagen krijgt gaat de stress niet meer uit zijn lijf. ,,Het ging niet goed in mijn hoofd." Yoga vond hij altijd al interessant. ,,Maar voor mij was dat geen optie met werkdagen van zondag tot en met vrijdag."

Alan Watts

Hij gaat googelen. Op internet vindt hij de naam van Alan Watts, een zen-meester. Lang voor de mindfulness-hype benadrukte Watts al het belang van leven in het hier en nu. ,,In zijn boeken verwelkomt Watts de onzekerheid van veel mensen en grijpt terug naar inzichten uit de Indische wijsbegeerte: elimineer alles wat onwerkelijk is en alles wat overblijft zal werkelijk zijn. Hij kon het zo mooi uitleggen", roemt zijn fan Van Caulil.

In zijn woonplaats Breda gaat hij op zoek naar een zenleraar. Op zaterdagmorgen meldt hij zich in de zendo van Zen.nl boven de VVV in de Willemstraat ,,Er lagen grote matten met een kussentje erop. Ik voelde me in het begin heel ongemakkelijk." Wat ze moesten doen? Hij lacht: ,,Stilzitten, alleen maar stilzitten. Bij zen gaat het om je houding. Je moet rechtop zitten. Zen is je ruggengraat, zowel fysiek als mentaal."

Stilzitten

Acht minuten stilzitten, dan nog eens tien minuten op je ademhaling letten. ,,Je gaat op in je beweging. Zen daagt jou uit: je moet je ademhaling goed tellen, iedere keer als er een gedachte in je opkomt moet je weer bij 1 beginnen. Je gaat weer terug naar je ademhaling en je oefent jezelf om die gedachte los te laten. De gedachte blijft bij je lichaam."

Van Caulil is een vreemde eend in de bijt in dat bovenzaaltje. ,,Het zijn toch vooral doktoren, therapeuten of andere hoger opgeleiden die aan zen doen." Toch: bij de mensen van Zen.nl valt hij op. Niet alleen vanwege zijn lengte maar ook door zijn lenigheid, die hij van nature al heeft, en vooral zijn gretigheid. Hij wil het onder de knie krijgen.

Cursus voor chauffeurs

Voor de opleiding tot zenleraar is een stage vereist. Omdat er in Breda momenteel veel leraren in opleiding zijn is er een tekort aan stageplaatsen. Daarom heeft Van Caulil bedacht zelf een cursus te organiseren voor vrachtwagenchauffeurs.

Vanuit zijn blog zenchauffeur.com nodigt hij tien chauffeurs uit om gratis deze cursus te volgen. Die wordt vanaf 24 maart op zaterdagmiddag gegeven en duurt zes weken. Van Caulil: ,,Het gaat bij zen meer over ervaring dan over boekenkennis. Ik kan zen uitleggen aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen, die andere chauffeurs vaak kunnen herkennen. Het enige wat ik er voor terug vraag is dat ze na de cursus een eerlijke review op mijn blog plaatsen."

In de woonkamer doet hij de lotushouding voor: benen kruisen, de voeten naar boven. Hij vindt het fijn, gaat graag naar les. Maar het klasje dunt uit, verhuist naar een andere dag en Van Caulil meldt zich opnieuw voor diezelfde zaterdagse introductiecursus. ,,Ik wilde het helemaal beheersen. Ik had er veel baat bij. Er zijn mij dingen helder geworden. Dat komt door de meditatie. Ik merk dat ik dit nodig heb, ik verdien dit. Geluk zoeken in genot is compensatie. De laatste 25 jaar was ik een adrenalinejunk. Natuurlijk pak ik nog wel een biertje, maar ik ben tot het besef gekomen dat als je dat iedere dag gaat doen er dingen niet goed gaan."

'Gestoord'