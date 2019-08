Bredase camperplaatsen steeds meer in trek

BREDA - De camperplaatsen aan de Nijverheidssingel in Breda zijn in drie jaar tijd bijna drieduizend keer gebruikt. Sinds de plaatsen in augustus 2016 werden gerealiseerd, is er een almaar stijgende lijn te zien.

In het eerste volledige jaar (2017) waren er 778 overnachtingen. Vorig jaar steeg dat aantal naar 1155 en voor de eerste zeven maanden van dit jaar staat de teller al op 904, aldus de gemeente Breda.

Niet alleen in de zomer wordt gebruikt gemaakt van de plekken. Zo was april dit jaar tot nu toe de topmaand met 194 overnachtingen, maar ook in januari werden de plekken 51 keer gebruikt.

Weinig voorzieningen

Het gaat om acht camperplaatsen op het deel van de singel tussen de Nieuwe Haagdijk en Schorsmolenstraat. Aanvankelijk moesten camperbezitters 14 euro per etmaal betalen. In 2017 is dat bedrag teruggeschroefd naar 4 euro.

De plekken hebben weinig tot geen voorzieningen. Er is alleen een afvalbak en er is een watertappunt in de buurt. Toch krijgen de plekken een redelijke tot goede beoordeling. In reviews op Google geven camperbezitters vier sterren (van de vijf). Op de site campercontact.com wordt een gemiddeld cijfer van 6.9 gegeven. Met name de rustige plek aan het water en de locatie dichtbij het centrum worden gewaardeerd.

De bezoekers komen uit heel Europa, blijkt uit de beoordelingen, die afkomstig zijn van mensen uit onder andere Duitsland, Italië en Groot-Brittannië.

Particuliere ondernemer

De plaatsen zijn in principe tijdelijk, tot zich een ondernemer meldt die een échte camperlocatie wil exploiteren in Breda met meer voorzieningen. Maar tot op heden heeft zich niemand daarvoor gemeld. Volgens een woordvoerders van de gemeente is het exploiteren van een camperplaats rond het stadscentrum voor een particulier pas interessant vanaf een bepaald aantal plaatsen, terwijl de ruimte daarvoor schaars is.