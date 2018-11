Bredase buurt snapt niet waarom overlastgever zo lastig aan te pakken is: ‘Ik betaal huur, ik wil hier veilig kunnen wonen’

BREDA - Al twee jaar lang teistert een agressieve man bewoners van een appartementencomplex aan de Turkooishof in Breda. Politie en woningcorporatie onderkennen de problemen. Maar waarom grijpen ze niet in?

In mei 2017 trekken buurtbewoners aan de bel bij deze krant: een agressieve en grofgebekte man zorgt al ruim een half jaar voor onrust rond het gebouw. ,,Ik word uitgescholden, geïntimeerd en lastiggevallen. Ik ben hartstikke bang van hem”, laat een bewoonster optekenen. Meermaals staat de politie aan de deur.

Na een zoveelste incident heeft de politie de man, die niet staat ingeschreven op het betreffende adres van zijn vriendin, zes maanden de toegang tot de woning ontzegd. Een lapmiddel: nu is-ie weer terug. Tot ongenoegen van de buurt.

,,Ik ben het nu beu”, zegt een buurvrouw die niet met haar naam in de krant wil. ,,Elke keer ben ik alert. Hij gaat ontzettend tekeer als hij ons ziet. En hij maakt echt hele grote ruzies met zijn vriendin. Dat hoort iedereen in het complex. Ik betaal gewoon mijn huur, ik wil hier veilig kunnen wonen. Dit vreet mijn energie op.”

Politie kan bemiddelen

De afgelopen weken is de politie meerdere malen aan de deur geweest, bevestigt woordvoerster Cristel Willems: ,,Maar als er geen strafbaar feit gepleegd is, kan de politie niet veel meer dan bemiddelen in een twist.”

Ook woningcorporatie WonenBreburg zegt dat ze moeilijk kan ingrijpen. Woordvoerster Eva Boon: ,,Het is een tijdje goed gegaan, maar we krijgen de laatste tijd weer meldingen van overlast. Het is lastig.” Extra complex: de man staat niet ingeschreven op het adres. De woning staat op naam van zijn vriendin. Maar in het algemeen kan Boon stellen bij overlastgevende buren: ,,Als iemand gewoon zijn huur betaalt en de woning normaal gebruikt, kunnen wij diegene niet zomaar uitzetten.”

Veiligheidshuis voert regie

De zaak is overgedragen aan het Veiligheidshuis. Manager Ro Kartodirdjo: ,,Van een politieagent kun je niet verlangen dat hij een psychiater belt. Dat behoort niet tot zijn taken, en hij heeft het netwerk niet. In zo'n geval komt hij bij ons uit. Wij beoordelen de complexiteit van een zaak, en voeren de regie als het nodig is.”

Zonder uit te kunnen wijden over deze specifieke zaak: ,,In zijn algemeenheid, wij bekijken wat het veiligheidsrisico is, en hoe we de overlast kunnen stoppen. Bijvoorbeeld door iets te veranderen in iemands gedrag of omgeving. Daar kan soms een groot onderzoek mee gepaard gaan. Daar gaat tijd overheen. Op die manier kunnen we sterke argumenten aandragen waarom iemand behandeld moet worden.” Instanties als GGZ kunnen dan sterk aandringen op een behandeling.