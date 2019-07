Bredase buurt omarmt park met ‘I Am Sonsbeeck’

FOTO'SBREDA - De gewone speeltuin met wipkip en glijbaan blijft gewoon bestaan in het Bredase Van Sonsbeeck-park. Maar de kans is groot dat kinderen binnenkort vooral spelen bij de waterspeelplaats die iets verderop is aangelegd.

“Kinderen hebben helemaal geen wipkip nodig. Geef ze natuurlijke materialen en ze gaan met hun eigen fantasie aan de slag”, zegt Ignaz Hameetman, een van de mensen achter het buurtinitiatief I Am Sonsbeeck, dat zich sinds 2012 over het park ontfermt.

NAC-stadion

De 26-jarige Hameetman groeide zelf op vlak naast het park, in het wijkje dat daar eind jaren negentig verrees op de ‘heilige grond’ van het oude NAC-stadion. “Wij speelden hier altijd in de struiken en bouwden zelf hutten met takken.”

Het Van Sonsbeeck-park is met zijn 5.000 m2 een van de groene longen rond het stadscentrum. Het breedste deel ligt parallel aan de Julianalaan. Rijdend over die laan valt niet zo op hoe groot het park is, mede omdat het zich om het ‘NAC-wijkje’ heen krult, want aan de achterkant van de Bernhardsingel loopt een brede strook helemaal door naar de Beatrixstraat.

Vlinders

Dat laatste gedeelte was lang een passantenstrook. Maar nu er naast een speeltuin, ook een waterspeelplaats komt (binnenkort is de officiële opening) wordt het steeds meer verblijfsruimte. En niet alleen voor de mens, ook voor vogels, vlinders en insecten. De ruimte is zo ingericht dat er reliëf in het landschap is ontstaan en wilde planten en bloemen er hun gang kunnen gaan.

Volledig scherm De waterspeelplaats in het Van Sonsbeeckpark is bijna gereed. © Paul Verlinden

Zo is op meer plekken in het park ruimte ontstaan voor nieuwe natuur, waardoor ook de biodiversiteit toeneemt. Hameetman stond aan de basis van de veranderingen toen hij in 2012 voor zijn hbo-studie landschapsarchitectuur een onderzoek deed naar hoe het park ingezet kan worden om mens en natuur meer met elkaar te verbinden.

Wijkdeal

Voor zijn onderzoek benaderde hij veel mensen uit de buurt. Uiteindelijk leidde dat tot de oprichting van vrijwilligersclub I Am Sonsbeeck, die een wijkdeal met de gemeente sloot en sindsdien 5000 euro per jaar krijgt om (een deel) van het park te onderhouden en te verfraaien.

Hameetman woont zelf nu in Delft waar hij inmiddels architectuur aan de TU studeert. Maar hij is nog steeds in de weer voor I Am Sonsbeeck. “Dit blijft een prachtige plek. Uiteindelijk hoop ik hier straks ook weer ergens te gaan wonen”.

Volledig scherm De vijver in het Van Sonsbeeckpark © Paul Verlinden

Volledig scherm Kleurige vogelkooitjes in het Van Sonsbeeckpark © Paul Verlinden