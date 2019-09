Bredase burgemeester wil nationaal debat over gebruik xtc

Depla sprak daar over het plan van minister Grapperhaus om een narcoticabrigade op te richten om de internationale drugshandel beter te kunnen aanpakken. Op de vraag van interviewer Sven Kockelmann of er in navolging van het experiment om de hennepteelt te legaliseren, dat ook voor de productie van xtc-pillen zou moeten gelden, gaf Depla aan dat het daar nog te vroeg voor is.



Volgens de Bredase burgemeester moet in Nederland eerst een debat gevoerd worden of we als samenleving het gebruik van xtc-pillen acceptabel vinden. ,,En als we dat vinden, dan moeten we – net als we nu bij de hennepproductie gaan doen – dat goed gaan organiseren en het niet aan criminelen overlaten.’’