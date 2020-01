Bredase Britten bespreken brexit besluit

Steven Morris

"Mijn mening over de Brexit is zeker niet veranderd, ik vind het nog steeds een slecht plan. Niemand weet ook precies wat er gaat gebeuren, zelfs de ambtenaren niet. Het lijkt helaas wel alsof er momenteel wordt aangestuurd op een No-deal Brexit. Misschien nog niet dit jaar, maar het komt er wel aan en dat zal zwaar worden. De gevolgen van zo'n harde Brexit zullen voor het grote publiek verborgen worden gehouden. Als je kijkt naar de media in het Verenigd Koninkrijk, dan zie je dat deze in handen is van een klein groepje mensen zoals de gebroeders Barclay en Rupert Murdoch. Zij zijn de bevolking al een tijdlang aan het voorbereiden op slechtere tijden. Parlementariër Jacob Rees-Mogg zei zelfs dat het wel 50 jaar kan duren voordat we de positieve effecten van Brexit zullen merken. Tegelijkertijd hebben we in het VK last van stijgende armoede, maar dat zou je nooit weten als je de Britse kranten leest. Als ze er al over schrijven is het op een optimistische manier, alsof het positief is dat het aantal voedselbanken stijgt. Ook mijn ouders zijn radicaler geworden over Brexit dan vroeger hierdoor. Ze denken zelfs dat het einde van de EU nabij is. In de toekomst zullen ze van de pers te horen krijgen dat de nadelige gevolgen van de Brexit eveneens de schuld zijn van iemand anders dan de Britse regering zelf."