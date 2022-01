Bredase brandbrief over giga-energierekening naar Den Haag: ‘In de hele stad hoor ik de frustratie’

Eerste fase Eureka in Breda gaat in de verkoop: parkachtig, groen en autoluw

BREDA - De ontwikkelaars Maas Jacobs en NBU starten vrijdag 28 januari om 13.00 uur met de verkoop van de eerste woningen in bouwplan Eureka in Breda. Deze eerste bouwfase is gedoopt in Deelplan Central en bestaat uit 78 koopappartementen. De ontwikkelaars spreken van een mijlpaal na jaren van voorbereiding. Op het voormalige Euretco-terrein verrijzen in totaal 307 woningen.

27 januari