Bredase bouwers kopen hun bouwhal graag over

Onderhoud aan het dak

,,Als we er niet uit komen, zal het voor ons hier ophouden”, aldus Zijlmans tijdens de gezellig drukbezochte jaarlijkse open dag van de bouwers. Hij wijst daarbij op enkele punten die hoognodig aan vervanging of verbetering toe zijn. ,,Het dak móet gebeuren”, zegt hij. ,,We hebben het al meegemaakt dat het water bij enkele clubs langs de muren naar beneden kwam. De situatie zoals die nu is, is soms best ongezond te noemen”, aldus Zijlmans. De bezoekers van de open dag, zullen van dit alles overigens weinig mee hebben gekregen. Zij vergapen zich alvast aan de boten-praalwagen van CV De Narrekoppen, de in aanbouw zijnde wervelwind van CV Simpel en de trainerscarrousel van Rat van 11.