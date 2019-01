Bredase blaaskapel Glupo de Kollebijne luidt gouden jubileum in met bijzonder optreden

Jumbo en Aldi aan Belcrumweg: niet-klan­ten betalen 25 euro parkeer­geld

7:30 BREDA - De slagbomen staan open. Nog wel. Maar het zal niet lang meer duren of de Jumbo en Aldi aan de Belcrumweg in Breda gaan over op een stevig parkeerregime. De supers zijn het parkeervolk dat niet in de winkel moet zijn meer dan zat.