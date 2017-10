Bredase binnenstad moet zich vandaag van beste kant laten zien

Op de fiets controleert Henk van de Corput deze ochtend nog een laatste keer of de Bredase binnenstad klaar is voor het moment suprême. Is vannacht stiekem ergens graffiti gespoten? Een paaltje omver geschopt? Een maaltijd retour gekomen? Zodra de wijkmanager van het centrum ook maar iets ziet wat de titel van 'Beste Binnenstad' in gevaar kan brengen, schakelt hij als de bliksem hulpdiensten in. ,,Er staan schilderploegen klaar, en de schoonmaakdiensten maken nog een ronde.''

De binnenstad van Breda moet vandaag net iets meer bruisen dan normaal. Net iets mooier zijn, en net iets schoner. Een 15-koppige jury van de verkiezing 'Beste Binnenstad' trekt deze ochtend namelijk door het centrum. Zij beraden zich op de vraag wie de beste heeft: Breda of Arnhem? Een finale die een nek-aan-nek race lijkt. En die beslist wordt op details.

Belangrijkste bedrijventerrein

Dik een maand geleden kreeg Breda te horen dat het tot de laatste twee is doorgedrongen in de binnenstadverkiezing. Een prijs die de stad in 2009 ook al greep en die ze graag nog eens wil binnenslepen. ,,Met 18.500 banen is de binnenstad het belangrijkste bedrijventerrein van Breda'', legt wethouder Boaz Adank de gedrevenheid nog eens uit.

,,Daarom is het belangrijk om het centrum goed op orde te hebben. Als je met deze prijs honderd extra banen kan creëren, dan is dat heel wat. Dan moet je daarvoor gaan. Van '2009' weten we dat de prijs aanzien geeft aan de binnenstad, zorgt voor een hogere waardering onder bezoekers, een hogere omzet, meer bezoekers. Dat willen we weer voor elkaar boksen, samen met de ondernemers hier.''

Volledig scherm De binnenstad van Breda moet vandaag net iets meer bruisen dan normaal. © Foto: Ramon Mangold

De afgelopen tijd is er daarom veel aan gedaan om Breda zo goed mogelijk aan de jury te presenteren. Graffiti is weggehaald, de stoepen nog eens goed aangeveegd, oude posters zijn verwijderd. De bloembakken aan de lantaarnpalen op de Grote Markt zijn wat langer blijven hangen, bij de Haven zijn een aantal containers die het uitzicht verstoorden weggehaald en de fietswrakken die door de stad zwierven zijn opgeruimd.

Levendige stad

,,Niet heel anders dan anders'', zegt Adank. ,,Maar vergelijk het met een toets op school: dan doe je ook net even iets harder je best. Dat hebben onze mensen nu ook gedaan.'' De ideale binnenstad zal de jury niet treffen. ,,De stad wordt gebruikt, er wordt in geleefd. Dan is het echt niet erg als er een pand nog in de steigers staat of een stoeptegel scheef ligt. Dat geeft een stad ook smoel.''

De jury wordt vanochtend ontvangen door burgemeester Paul Depla. Daarna toeren ze door de binnenstad, waarbij ze uitleg krijgen via een audio-app. De route leidt onder meer langs het station, de Willemstraat, Valkenberg, Vlaszak, de Grote Markt, Oude Vest, en een stukje over het water. In de middag trekken de keurmeesters naar Arnhem. Op 23 november wordt de winnaar bekend gemaakt.