Bredase binnenstad gevuld met popmuziek tijdens POBparade

Met een vrije maandag in het vooruitzicht trok het evenement veel Bredanaars naar de binnenstad. Sommige bezoekers hadden een 'spoorboekje' gemaakt met welke optredens ze waar wilden bezoeken, anderen gingen naar één kroeg en bleven daar de hele avond. Alles kon, en alle genres in de popmuziek waren vertegenwoordigd.

Akoestische 'classics' in een intieme setting? Geen betere gelegenheid dan Old Dutch in de St. Janstraat, bij het duo List & Leenders. Een avond headbangen op stevige hardrock? Dan moet je bij MEZZ zijn. Alle genres daar tussenin waren te vinden in het Bredase stadshart. Ook veel cafés die niet bij de POBparade waren aangesloten, hadden bandjes geprogrammeerd.