Bredase Bingo Baasjes Cor en Ria te bewonderen in het Chassé: ‘Een stukje waardering’

Extra dimensie maakt Burendag nog leuker

26 september BREDA - De jaarlijkse Burendag kreeg dit jaar een extra dimensie. Met corona voor het grootste deel in de achteruitkijkspiegel konden buren en buurtgenoten weer ‘normaal’ bij elkaar komen. Op heel veel plekken in Breda werden bijeenkomsten georganiseerd. Eigenlijk was het Burenweekend, want er werd twee dagen voor uitgetrokken. Het perfecte nazomerweer zorgde voor de gewenste omlijsting.