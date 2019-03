Bredase 'bankmol' Lorenzo J. niet vervolgd voor overval Bladel

BREDA - Voormalig bankmedewerker Lorenzo J. uit Breda wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij de overval op een bejaarde vrouw in Bladel in 2017. Er is onvoldoende bewijs dat hij een rol heeft gehad, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch weten.

Lorenzo J. (26) staat vanaf 18 juni in Roermond terecht voor betrokkenheid bij overvallen in Venlo, Roosendaal en Zundert. De politie denkt dat de uitzendkracht van de Rabobank overvallers informeerde als klanten veel geld gingen opnemen.

In Roosendaal werd een echtpaar na thuiskomst van de bank beroofd van 20.000 euro. In Venlo werd een Duitser beroofd van 100.000 euro. Een overval in Zundert werd verijdeld. De politie arresteerde vijf overvallers en bankmedewerker Lorenzo J. meldde zich op verzoek zelf bij de politie voor zijn aanhouding.

Lorenzo J. kwam samen met Eindhovenaar Mehmethan E. in beeld als de bankmedewerkers die overvallers tipten. In totaal raadpleegde het duo informatie van negentien klanten van de Rabobank die veel geld bestelden voor opname.

Essentiële bijdrage

Voor zijn 'onmisbare' rol en ‘essentiële bijdrage' aan de brute overval op de bejaarde vrouw in Bladel kreeg Mehmethan E. in januari 1,5 jaar celstraf. Tegen hem was drie jaar cel geëist.