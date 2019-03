Bredase bankier neemt vermogende klanten mee naar Cambodja voor bouwproject

Samen met Habitats for Humanity en een deel van zijn klantenbestand vliegt hij naar Cambodja om daar huizen te bouwen voor de plaatselijke bevolking.

Even geen cijfers en kleine lettertjes voor bankier Guido Kalafusz deze week, maar spijkers en grote dromen. Samen met 14 andere personen, onder wie een hoop persoonlijke klanten, gaat hij twee woningen realiseren in Cambodja. Of het hier gaat om een bouwproject waarbij de fundering nog gelegd moet worden, of een pand dat alleen nog een likje verf behoeft weet de bankier vooraf nog niet.

“Je komt er aan en je weet nog niet of je een huis van steen of van bamboe gaat bouwen, maar je levert iets op na een aantal dagen."

In totaal gaat de groep tien dagen aan de slag voordat deze wordt afgewisseld door nieuwe vrijwilligersdelegatie, net zolang totdat de huizen klaar zijn. Via deze werkwijze heeft Habitats for Humanity sinds de oprichting in 1976 meer dan 22 miljoen woningen gerealiseerd. Een eigen huis geeft volgens Kalafusz dan ook veel meer dan bescherming tegen de elementen alleen. Zo krijgen mensen dankzij hun eigen stulpje meer eigenwaarde, maar ook de ruimte om een winkeltje of bedrijfje te beginnen aan huis.

Normaal gesproken worden de huizen van Habitats verkocht via een gunstige en rentvrije hypotheek, maar niet in Cambodja. "Deze regio is zo arm dat het hier wel om een giftprogramma gaat", verklaart Kalafusz. Het land heeft volgens hem een extreem jonge bevolking die nog steeds de littekens draagt van het schrikbewind van Pol Pot. Kalafusz benadrukt dat er nauw samengewerkt wordt met lokale aannemers en dat de groep vooral een ondersteunende rol heeft.

Allerzieligst

“We komen daar niet als blanke westerlingen om te zeggen: Jij bent het zieligst, dus jij krijgt een huis. Habitats laat dat echt de lokale gemeenschap bepalen."

Hoewel de bankier, net als veel andere deelnemers, geen bouwkundige achtergrond heeft is dit volgens hem geen probleem. Zo moet er in Cambodja ook gegraven worden en zijn er stenen die van hop naar her moeten worden versleept. Kritiek dat al die rijke helpers beter meer geld kunnen sturen in plaats van zichzelf is volgens Kalafusz niet terecht.

“Je kan zeggen: Je ontneemt de lokale mensen de mogelijkheid om te werken, maar we bouwen veel sneller." Ook geeft het vrijwilligerswerk volgens Kalafusz de donateurs een beter inzicht waar het geld binnen Habitats aan wordt besteedt. Verder zouden deelnemers na dit buitenlandse avontuur vaak nog gemotiveerder zijn om meer te doen voor de wereld. De Rabobank zelf is volgens Kalafusz zich eveneens steeds meer bewust dat het, naast winst maken, ook een sociaal maatschappelijke functie heeft. Met enige trots merkt de bankier op dat zijn werkgever de grootste sponsor is van Nederland.