Bredase AV Sprint in startblokken voor organisatie NK atletiek in 2021

BREDA - Het complex van AV Sprint is van 25 tot en met 27 juni 2021 voor even het episch centrum van de Nederlandse topatletiek. Dat maakten de club, Atletiekunie en de gemeente Breda zaterdagmiddag bekend. Het is voor atleten de laatste kwalificatiemogelijkheid voor de Olympische Spelen die vlak daarna gehouden worden in Tokyo.

Bij AV Sprint wordt er nu al keihard gewerkt om van het topsportevenement een groot succes te maken. Voorzitter Paul Alberts (64): ,,Toen we ons bid uitbrachten bij de Atletiekunie hadden we al knalgele shirts aan met daarop de tekst Next organisers NK atletiek. Aan vertrouwen dus geen gebrek. We zijn er ook enorm trots op want alhoewel we hier al veel verschillende topwedstrijden organiseerden, is dit de eerste keer dat we het NK Senioren in huis hebben. Dat is niet alleen leuk en eervol; het brengt ook extra druk en uitdagingen met zich mee.”

Die uitdaging is in het coronatijdperk alleen maar groter geworden. Wedstrijdleider Bart van Eggeraat (56) daarover: ,,We weten niet hoe de wereld er over een jaar uitziet, dus we moeten nu verschillende scenario’s uitwerken. Met publiek, zonder publiek of gelimiteerd publiek bijvoorbeeld. Aan alles moet worden gedacht.”

Esther Akihary, bestuurslid van de Atletiekunie en voormalig topsprintster, heeft net zoals sportwethouder Daan Quaars een rotsvast vertrouwen in de samenwerking met AV Sprint. De club is verantwoordelijk voor de gehele praktische invulling van het NK: van aanmelden tot wedstrijdverloop en van parkeren tot prijsuitreikingen. Tahiri en Quaars namen samen de onthulling van een spandoek met daarop de data van het evenement voor hun rekening.

Leidraad

Niet alleen de atletiekbaan aan de Doctor Schaepmanlaan zal in juni 2021 in het teken staan van het NK: ook in de stad en online zal het evenement duidelijk aanwezig zijn. Alberts daarover: ,,Gastvrijheid, beleving en innovatie zijn voor ons de leidraad. We zijn met 1900 leden de grootste atletiekvereniging van Nederland en willen deze sport, het NK en onze club daarom nader onder de aandacht brengen. Dat doen we door bijvoorbeeld wedstrijden te streamen maar ook door polsstokhoogspringen te laten zien op de Grote Markt en verspringen op het Kasteelplein. Echt: het wordt een fantastische beleving voor zowel de 750 atleten als het publiek.”