Bredase atletiekvereniging Sprint dankt bestaan aan Elfstedentocht van 1942

Het is 22 januari 1942. Voor de derde keer op rij is er een Elfstedentocht. De deelnemerslijst bevat diverse leden van IJsvermaak, onder wie Ad Haagh, die later de erenaam ‘peetvader van Sprint’ zal krijgen. Deze sportieve Bredanaars combineren schaatsen met hardlopen in het bos en besluiten op de terugreis uit Friesland, in de trein, om een Bredase atletiekvereniging te beginnen.