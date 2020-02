Bredase arts schrijft leefstijl op recept voor: ‘Goed slapen lost soms meer op dan een pil’

coronavirus Reisbu­reaus vrezen forse schade door coronavi­rus

7:29 BREDA - Reisbureaus in de regio houden de berichtgeving over het oprukkende coronavirus angstvallig in de gaten. ,,Het is nogal vooruitlopen op de feiten, maar ik verwacht dat er flink wat schade uit zal voortvloeien", zegt Remco Bergwerff, commercieel directeur van Pelikaan Reizen, een middelgrote reisorganisatie in West-Brabant.