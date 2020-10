Bredase Annebé kreeg corona en is nu een hartpatiënt

Zo ziet het vroegere Land van Ooit eruit (en dit gaat ermee gebeuren)

4 oktober DRUNEN - De soldaten van Napoleon staan nog in de vijver, maar verder gaat alles veranderen op de vroegere locatie van het Land van Ooit in Drunen. Er komt een woonwijk, natuur en een medisch centrum. In het kasteel wonen tijdelijk jonge ondernemers.