Bredase ambtenaren worden indien nodig gedetacheerd bij Amphia

Zeker duizend Bredase ambtenaren hebben de afgelopen week het landelijk advies gevolgd en thuis gewerkt. ,,Doordat er minder mensen in onze gebouwen zijn, hebben we ook minder ruimte en facilitaire medewerkers nodig. Samen met het Amphia kijken we of wij onze overcapaciteit van facilitaire medewerkers kunnen inzetten in het ziekenhuis, waar men een groot tekort kent op dit moment. Niet uitgesloten is dat meer gemeentelijke medewerkers hand- en spandiensten, al dan niet vrijwillig, gaan doen in het ziekenhuis”, staat in de brief.