Bredase advocaat Peter Schouten pleit voor fonds beveiliging collega's: ‘Risico’s veel serieuzer nemen’

Half jaar lang preventief fouilleren in horecage­bied in Breda

16:25 BREDA - Burgemeester Paul Depla maakt het mogelijk dat er preventief mag worden gefouilleerd in het horecauitgaansgebied en de straten die daar naar toe leiden in de binnenstad van Breda. Op die manier hoopt hij een rem te zetten op het geweld dat met name het centrum heeft getroffen, maar afgelopen weekeinde ook het Westerpark.