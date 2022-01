Bredase advocaat jaagt op waarheid over Encrochat-kraak: ‘Het gaat niet om criminelen, maar om de rechtsstaat’

Ambitieuze plannen voor facelift Chaam: vitaal, groen, veilig

CHAAM - Vitaal, groen, veilig. Zo moet Chaam er in 2040 uitzien, stellen burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vast in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Chaam 2040 (MUP). Het plan voor deze facelift is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

29 januari