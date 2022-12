Bredase aanpak dakloosheid werkt, maar kost veel tijd en geld

BREDA - De begeleiding van daklozen in de regio Breda naar een woning, werk en sociale contacten werpt zijn vruchten af. De nieuwe aanpak is succesvol, maar kost veel tijd en geld.

Breda heeft in de afgelopen twee jaar 46 daklozen aan een woning geholpen. Daarnaast zijn er via de intensieve begeleiding van het nieuwe project Springplank nog eens 20 daklozen niet alleen aan een woning, maar ook aan een werkplek geholpen. Dat blijkt uit de eindevaluatie 2020-2022 van het Versterkingsplan dak- en thuisloosheid.

Breda is in 2020 op verzoek van voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis aan de slag gegaan met het versterkingsplan. De stad kreeg hiervoor eenmalig 1,8 miljoen euro. Het plan was niet alleen bedoeld om daklozen aan een huis te helpen, maar ook om nieuwe projecten uit te proberen.

Resultaten

Zo boekt het project Springplank in steden als Tilburg en Eindhoven goede resultaten. Springplank is nu ook in Breda actief. Een andere aanpak via de pilot Werken naar Vermogen is ook succesvol gebleken. Bij elkaar opgeteld hebben Werken naar Vermogen en Springplank 43 mensen een baan bezorgd.

Uit de evaluatie blijkt dat de begeleiding van dakloos geraakte mensen en ex-daklozen naar een woning en naar werk erg intensief is. ,,Het is duidelijk zichtbaar dat een baan verkrijgen stap 1 is, maar die ook behouden gaat niet vanzelf. Daarvoor blijkt vaak intensiever en langer begeleiding nodig dan de pilotperiode van een jaar om tot resultaat te komen en dat ook vast te houden", zo concludeert de gemeente.

Naast woningen en werktrajecten biedt de gemeente ook plekken aan waar ex-daklozen andere mensen kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Dat gebeurt onder meer in de Talentenfabriek De Faam en in de 10 Buurtpleinen die Breda inmiddels heeft.

Zwerfjongeren

Het werkt het beste als deze ontmoetingsplekken in de buurt van de opvangplekken voor daklozen staan, zo is gebleken. Ook is duidelijk geworden dat vooral zwerfjongeren tussen de 18 en 27 jaar speciale aandacht nodig hebben. Het is lastig om de groep in beeld te krijgen, omdat veel jongeren niet om hulp vragen. Ze melden zich niet snel bij de hulpverlening, bij de inloopcentra of het loket Centraal Onthaal. Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat jongeren zich schamen voor hun situatie. Daarnaast hebben ze slechte ervaringen met hulpverlening. Ze hebben moeite met alle voorwaarden waar ze aan moeten voldoen.

Breda gaat de geleerde lessen delen met gemeenten in de regio. In het onlangs gepresenteerde Nationaal Actieplan Dakloosheid spreekt het rijk de ambitie uit om dakloosheid uiterlijk in 2030 uit te bannen.