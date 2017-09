BredaPhoto toont werk uit de 'kweekvijver'

Tentoonstelling

De 8e editie van BredaPhoto wordt gehouden in 2018, van 5 september tot en met 21 oktober. Een groot aantal topfotografen uit binnen- en buitenland exposeert dan in de buitenruimte en beeldende kunstinstellingen in de stad. BredaPhoto toont the state of the art van de hedendaagse fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema: 'actueel, prikkelend en op een originele manier'. Voor 2018 is gekozen voor het thema To infinity and beyond. BredaPhoto wil weten wat de impact is van de almaar voortrazende wetenschap.