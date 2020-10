BredaPhoto toont confronterende foto die de wereld schokte en viral ging

BREDA - Een foto van een in plastic gewikkeld coronaslachtoffer, leidde in juli wereldwijd tot miljoenen reacties. Het beeld, dat nu in Breda is te zien, is nog altijd actueel.

Het is niet te ontkennen: corona is terug. En hoe. Op de lijstjes met besmettingshaarden in Europa prijkt Nederland in het bovenste rijtje. Toch roepen maatregelen om het virus in te dammen, nog altijd weerzin op.

'Griepje’

Die aversie, gecombineerd met een wantrouwen over de ernst van de pandemie, is niet nieuw. Ook enkele maanden geleden, toen corona er net was, waren wereldwijd sceptische geluiden te horen. En niet van de minsten. Presidenten als Bolsonaro (Brazilië) en Trump (VS) deden corona af als ‘een griepje’.

Hoe serieus dat ‘griepje’ eigenlijk was, werd in één keer glashelder toen tijdschrift National Geographic medio juli een foto plaatste van de Indonesische fotojournalist Joshua Irwandi. Tijdens een reportage in een Indonesisch ziekenhuis fotografeerde hij een dodelijk slachtoffer. Conform de lokale voorschriften was het lichaam, om elke vorm van besmetting te voorkomen, als een mummie ingepakt in plastic.

Miljoenen likes

Het beeld schokte de wereld. Het leverde online miljoenen ‘likes’ op, leidde tot bijna 200.000 reacties. De helft uiterst negatief, zelfs vijandig. De foto verscheen in nieuwsuitzendingen. Schudde Indonesië, dat aanvankelijk weinig daadkrachtig de crisis aanpakte, wakker. Maar leidde ook tot ontkenning. Zo erg kon het niet zijn. De fotograaf had het vast geënsceneerd.

Via de stichting Forhanna is de foto terecht gekomen in Breda. Als onderdeel van BredaPhoto hangt hij in het voormalige KPN-gebouw. En wijst daar, in een tijd dat het coronavirus weer oplaait, opnieuw op de ernst van de pandemie.

Onmenselijke dood

In al zijn eenvoud toont de foto aan wat corona inhoudt. De eenzame, onmenselijke dood, geïsoleerd van dierbaren. De angst voor besmetting. Het risico dat zorgpersoneel dagelijks neemt.

Zo is het een beeld dat waarschuwt. Corona is serieus geen griepje. Nog altijd maakt het virus dodelijke slachtoffers. Elke dag opnieuw.