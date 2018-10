BredaPhoto sluit succesvolle editie af: aantal betalende bezoekers verdubbeld

BREDA - Het aantal betalende bezoekers aan BredaPhoto is meer dan verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. Circa 25.000 bezoekers betaalden voor het fotofestival, in de zeven weken dat het in de stad opgesteld stond. Tijdens de vorige editie in 2016 waren dat er nog 10.000.

Het kost zakelijk manager Theo Andriessen van BredaPhoto even moeite om minpunten te vinden in de editie van 2018. Na een stilte zegt hij: ,,We hebben wat vandalisme gehad, best minimaal eigenlijk, en de diefstal van één foto. Verder zijn we enorm trots en tevreden. Het was indrukwekkend in zijn diversiteit, met indrukwekkende projecten.” De achtste editie van BredaPhoto, met als thema To Infinity and Beyond, sloot na afgelopen weekend.

Balans

De balans opmakend kijkt de organisatie terug op een editie zonder weerga. Eentje waar heel Breda trots op kan zijn. ,,We zitten boven de 80.000 bezoekers, maar het gaat ons niet zo zeer om de aantallen”, zegt Andriessen. ,,Liever meten we het succes af aan de reacties en het enthousiasme van de bezoekers. Dat was ongekend positief. Zo leidde ik zelf groepen scholieren rond, en die kids reageren geweldig. Wijzen me zelfs op dingen in foto’s die me zelf niet eens waren opgevallen.‘’

3.500 kinderen van groep 7 en 8 uit Breda en omliggende gemeenten bezochten het fotofestival. Ter voorbereiding ontvingen de deelnemende scholen een uitgebreid lespakket. In de landelijke en internationale pers werd met veel waardering gesproken over BredaPhoto. ,,In de internationale fotowereld telt dit festival echt mee, als toonaangevend.‘’

Hoogtepunten

De hallen van Back & Rueb waren een veel bezochte locatie op het fotofestival. Als meest aansprekende onderdelen van de afgelopen editie noemt Andriessen de Koepel, Backer & Rueb en de Bubbl voor Botanique. ,,Maar daar doe ik de rest dan weer mee tekort'', bekent hij. "Ieder heeft zijn eigen hoogtepunten. Veel mensen, waaronder ook deelnemende fotografen, kwamen terug om exposities opnieuw te bekijken."



Een vaker gehoorde ‘klacht’ van bezoekers: je moest meer lezen om beter te begrijpen wat de tentoongestelde foto’s wilden uitdrukken. Andriessen daarover: ,,Het thema van deze editie was best complex, dus dat vroeg wel om enige uitleg. Maar het zette veel mensen aan het denken, ik hoorde vaak bezoekers praten over de inhoud, niet zo zeer over de foto’s. Dus het maakte een hoop los, en dat is uiteraard meer dan prima.”

Buitenfestival

Andriessen is ook tevreden over de mate waarin Breda het festival omarmde. ,,We doen ook de nodige moeite om BredaPhoto aan de Bredanaars aan te bieden. Er is goed gebruik gemaakt van die mogelijkheden, dus dat is goed. Zonder Breda kunnen we dit ook helemaal niet doen. We komen voort uit de stad, we maken gebruik van de stad. En laat ik de ruim 250 vrijwilligers niet vergeten. Die maken het echt mogelijk.”

Waar de Koepel de meeste bezoekers trok, is ook het buitenfestival enorm druk bezocht. Andriessen: ,,Nu zie je het niet zo, maar als de exposities weg zijn zie je ‘olifantenpaadjes’ waar de foto’s gestaan hebben. Zo veel mensen zijn er langs gelopen.”