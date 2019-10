BredaPhoto sluit met thema voor 2020 aan bij veranderende wereld

BREDA - Het thema van BredaPhoto 2020 is ‘The best of times, the worst of times’. Dat is onlangs in een uitpuilend Podium Bloos bekend gemaakt aan een publiek van honderden (inter)nationale fotografiestudenten.

Het is een thema dat slaat op de tijd waarin we nu leven, legt curator Geert van Eyck van BredaPhoto uit. ,,Er zijn op dit moment in een enorm tempo overal grote veranderingen bezig die tot nieuwe verhoudingen in de wereld leiden.”

Het is -zoals BredaPhoto in een extra ondertitel schrijft- als een citaat uit de Disneyfilm Aladdin: ,,We staan samen aan een nieuw begin, een nieuwe wereld wacht op jou en mij.”

Franse revolutie

Het eigenlijke thema is ontleend aan de beginregels van de klassieke roman ‘In Londen en Parijs’ van Charles Dickens uit 1859. Een boek dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een andere periode vol veranderingen: de Franse revolutie. Waarin goede dingen gebeurden: de arme bevolking werd bevrijd van de onderdrukkende aristocratie. Maar waar de revolutionairen op hun beurt zich als onderdrukkers gingen gedragen richting die aristocratie. ‘Het was de beste der tijden, het was de slechtste der tijden’, schrijft Dickens.

Van Eyck wijst op veranderingen op macro-niveau. Op een conflict als in Syrië. Dat ooit begon als vredig en optimistisch protest in navolging van de Arabische lente. Maar dat inmiddels is uitgegroeid tot een vreselijk conflict. The best of times werd worst of times.

Veranderingen

Maar los van conflict zijn er meer veranderingen. ,,De economische orde verschuift van het westen naar het oosten, een discussie als #MeToo verandert de machtsverhoudingen tussen man en vrouw. De eenheid in Europa staat onder druk en populisten komen op. En dan is er ook het klimaatverhaal. Daar kan niemand omheen al veroorzaakt dat ook wrijving.”

Zo is er veel, ook dichter bij huis: ,,Denk aan de genderdiscussie, het veranderende onderscheid tussen man en vrouw. Aan onze herijkte blik op het koloniaal verleden na de Pietendiscussie. Er verandert heel veel.” De geest is uit de fles. Als bij Aladdin. ,,Daar kun je tegenop zien, maar je kunt er ook optimistisch naar kijken: het biedt talloze kansen om een mooie wereld op te bouwen.”