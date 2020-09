BredaPhoto omarmt nieuw programmaonderdeel film

BREDA - BredaPhoto ontmoet Chassé Cinema, fotografie ontmoet film. Een aantrekkelijk, nieuw programmaonderdeel van BredaPhoto in een van de bioscoopzalen van het theater dinsdagavond, waar drie films van of over fotografen werden vertoond.

Met tekst en uitleg voor het publiek, dat ook vragen kon stellen. Prima toevoeging aan deze editie van het festival, dat zo de functie van beeldverhalenverteller uitbreidt.

Er werden drie films vertoond, twee korte en een langere. De eerste was een productie van de Nigeriaanse kunstenaar Dandelion Egosha, die film, dans en poëzie combineerde.

Na de vertoning was ze zelf via een beeldverbinding ‘aanwezig’ om vragen van BredaPhoto-directeur Fleur van Muiswinkel en het publiek te beantwoorden. Helaas was dat bij de twee andere films niet mogelijk, en door corona was het voor de fotografen zelf onmogelijk om naar Breda te komen. Iets wat in volgende edities nadrukkelijk wel de bedoeling is, aldus Van Muiswinkel.

‘Go home Polish’

De directeur verzorgde zelf de toelichting bij de twee laatste films. Eerst een documentaire van Andrew Esiebo over prostitutie in Zambia, daarna ‘Go home Polish’ van Ian Smith. Dat vertelde het boeiende verhaal over fotograaf Michal Iwanowski, die een Pools en een Brits paspoort heeft.

Thuis in Cardiff ziet hij graffiti: Go home Polish. Zich afvragend wat thuis eigenlijk is, voldoet hij aan het gebod. Hij loopt 1800 kilometer van Cardiff naar zijn geboortedorp in Polen. Net als bij de twee andere fotografen, is Iwanowski’s fotografie nu in Breda te zien. Daaronder ook de foto die hij maakte van de graffiti die hem tot de reis aanzette. ,,Dat werk is intussen in Breda beklad”, bekende Van Muiswinkel.

Verlaten dorp op bodem stuwmeer

Van een nieuwe rel is geen sprake: ,,We hebben het Iwanowski gemeld. Door ‘Go home’ staat een kruis, en ‘Welcome’ is er bij geschreven. Dat vindt hij wel mooi. Alsof de cirkel rond is.”

Filmer Smith maakte mooi gebruik van dronebeelden, onder andere van Iwanowski die in een stuwmeer drijft waar op de bodem een verlaten dorp moet staan. Dat was ook ooit ‘thuis’ voor veel mensen.

BredaPhoto heeft komende maand meer van deze foto-filmavonden met discussie, onder andere over Helmut Newton. Zie de site van BredaPhoto voor het programma.