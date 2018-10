‘BredaPhoto is Eindhoven-West, de Dutch Design Week in Breda-Oost’

Zuiderwaterlinieroute Breda: een soldaten­stad met een koninklij­ke geschiede­nis

19 oktober De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 6: een stadswandeling door Breda. Van de originele vestingwerken is niet veel bewaard gebleven, maar het prachtige centrum biedt bezoekers toch volop historie en vermaak.