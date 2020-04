BredaPhoto gaat vooralsnog in september gewoon van start

Voor Van Muiswinkel was het ergens een opluchting dat premier Mark Rutte dinsdagavond meldde dat alle evenementen tot 1 september worden geannuleerd. ,,Dat geeft in elk geval duidelijkheid.” Bovendien is het een datum waarop BredaPhoto in principe kan plaatsvinden. ,,We gaan dan ook gewoon door met de voorbereidingen.”

Aanpassingen

Wel bestaat de kans dat de vorm van het tweejaarlijkse internationale fotofestival anders wordt dan de Bredanaars gewend zijn van vorige edities. ,,We moeten er rekening mee houden dat we ook na september nog niet terug kunnen naar ‘het oude normaal'.”

Er zal dan ook moeten worden gekeken hoe op alternatieve wijze exposities zo kunnen worden ingericht dat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar kan blijven, dat de veiligheid van de vrijwilligers is gewaarborgd, maar dat tegelijkertijd de aanpassingen er niet toe leiden dat BredaPhoto inhoudelijk inboet aan aantrekkelijkheid.

Puzzel

Hoe dat vorm kan krijgen, is nog een puzzel: ,,De komende tijd gaan we, samen met de instellingen met wie we samenwerken, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.”

BredaPhoto trok in 2018 zo'n 80.000 (inter)nationale bezoekers. Of dat deze editie haalbaar is, is de vraag. Helder is in elk geval: ,,Dat we alles op alles zetten om binnen de beperkingen een volwaardig, inhoudelijk sterk, internationaal fotofestival neer te zetten.”