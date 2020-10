BredaPhoto behoudt ‘feel’ ondanks corona: ‘Veerkracht van team is fantastisch’

Al in de voorbereiding wist de organisatie dat editie 2020 anders dan andere zou zijn. Minder bezoekers door corona, minder locaties, meer focus op online. Van Muiswinkel: ,,Met ruim 20.000 betaalde tickets hebben we de ambities binnen de corona-realiteit gehaald. In totaal trokken we zo’n 55.000 bezoekers, waar we op een ‘normale’ editie 80.000 mensen verwelkomen. Wat mij nu het meeste is bijgebleven, is dat er toch continu op alle locaties bezoekers waren. Uit hun reacties blijkt dat ze erg tevreden waren over het aanbod van het werk, zowel in kwaliteit als hoeveelheid. En dat het überhaupt doorging.” In vergelijking met 2018 miste BredaPhoto sowieso trekkers als de Koepel en het Infinity Pad, het houten looppad op het Chassé Park.

Nooit op losse schroeven

Tekenend voor de kracht van de organisatie van het evenement, dat zich continu moest aanpassen aan een veranderende werkelijkheid. ,,Nog tijdens het opbouwen moesten we al terug naar de tekentafel”, blikt Van Muiswinkel terug. ,,Zelf was ik nog maar net twee weken als directeur aan boord, maar je ervaart dan meteen hoeveel kracht er in dit team zit. Waarbij ik ook de 148 vrijwilligers een enorme pluim moet geven. We moesten in korte tijd heel veel uitvinden. En niet alleen ging alles technisch heel goed, je had echt het gevoel dat de fotografen in Breda waren. Zo stabiel was alles. De ‘feel’ van BredaPhoto, opgebouwd in acht eerdere edities, bleef behouden. Dat is een prestatie. Veel van wat we dit jaar op het laatst moesten invoegen, blijft behouden voor ‘22. We zijn er heel goed in geslaagd om een hybride uitvoering op te zetten, gestoeld op drie pijlers: we bereikten de bezoekers aan Breda met de fysieke exposities, landelijk brachten we een krant uit in een oplage van 290.000 en wereldwijd hebben we een goed online festival weggezet.”