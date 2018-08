BredaPhoto begint met metamorfose Chassé Promenade

The Infinity Path is ontwikkeld samen met het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Bezoekers van BredaPhoto kunnen er straks in, op, onder en langs lopen. Overal op en aan en vanaf de installatie, die 500 meter lang en soms 6 meter hoog wordt, zijn zeven weken lang de foto's van het tweejaarlijkse festival te zien.

Fabriekshallen

Bubble en Koepel

Het is overigens maar een greep uit alle plekken waar straks werk van de ruim 55 deelnemende fotografen te zien is. Naast een opblaasbare 'bubble' in de kuil voor Breda's Museum, trekt het festival deze editie in De Koepel. Verder is er werk te zien in het Stedelijk Museum, buiten in de Willemstraat en bij Club Solo. In de Belcrum, naast de al genoemde (fabrieks)hallen, bij STEK , Belcrum Beach, Electron/MotMot en Klavers Jansen. En in de Linie bij Witte Rook.