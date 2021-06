BredaPhoto 2022 laat bezoekers hoopvol dromen

Van 0 tot 14 jaar: nieuw Talenten­cen­trum in Bavel is in vele opzichten een ‘super­school’

11:27 BAVEL - Supergroot, superruim, super duurzaam; het nieuwe Talentencentrum in Bavel heeft alles in zich om kinderen van 0 tot 14 jaar een goede basis te bieden. De bouw van het enorme pand, waarin vanaf komend schooljaar de basisscholen De Spindel en De Toermalijn en kinderopvang Kober huizen, is klaar.