BredaPhoto 2018 stevent af op bezoekersrecord

Na anderhalve week is al duidelijk dat BredaPhoto beter scoort dan ooit. Zakelijk leider Theo Andriessen is heel erg tevreden. ,,We zitten duidelijk ver boven de vorige editie, van 2016. En die was al erg goed."

Volgens Andriessen is het weer van weinig invloed op BredaPhoto, dat voor een deel buiten is opgezet. ,,Het weer is natuurlijk prima, maar vorige keer hadden we zeven weken zon. Met ik geloof maar een uurtje of zeven regen in totaal, waarvan ook nog een deel 's nachts", lacht hij. ,,Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het educatief programma, dan hebben we tot nu toe 3500 basisscholieren. Dat zijn er duizend meer dan in 2016. Voor de kids in het middelbaar onderwijs is dat 1500 tegenover 1000. Dus ook daar flink meer."

Toonaangevend

Een mogelijke verklaring voor de groei in belangstelling is volgens Andriessen de grotere bekendheid van het evenement. ,,We zijn flink gegroeid de afgelopen jaren, worden steeds toonaangevender. We hebben ook veel meer gedaan aan publiciteit vooraf. Er was veel meer belangstelling van de media, vooral de landelijke. We hebben een speciale actie met de NS, die goed aanslaat, en we hebben de marketing geïntensiveerd. Daar zien we ook de resultaten van."

Volgens de zakelijk leider zijn naast de exposities buiten, de Koepel, Backer & Rueb en Botanique (het voormalig Breda's Museum) het best bezocht. ,,En wat ik het mooiste signaal vind: bezoekers laten merken dat ze echt geraakt zijn door het thema, of ontroerd zijn door fotoseries. Het meest verrassend, positief, vind ik hoe de mensen het werk in de Koepel beleven. Die setting werkt kennelijk perfect. Maar we krijgen sowieso veel waardering voor de opzet van het festival als totaal. Alles ziet er goed uit en is perfect opgezet, zo horen we."

