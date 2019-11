BredaPas valt toch weer in de bus bij mensen met een laag inkomen

BREDA - De houders van de BredaPas kunnen binnenkort een nieuwe pasje tegemoet zien. De gemeente is momenteel bezig met de voorbereiding om de pas te versturen. Dit laat wethouder Boaz Adank (Sociale Zaken, VVD) in een brief aan de gemeenteraad weten.

De BredaPas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen. In Breda komen daar 14.000 mensen voor in aanmerking. Ruim 10.000 Bredanaars maken ook echt gebruik van de pas.

Normaliter krijgen mensen elk jaar een nieuw pasje. Voor 2019 is dat echter niet gebeurd omdat eind vorig jaar nog niet duidelijk was of de pas zou blijven bestaan. Mensen konden voor dit jaar wel het pasje uit 2018 blijven gebruiken.

Sportverenigingen

Met de BredaPas is onder andere korting te krijgen bij sportverenigingen, cursussen bij de Nieuwe Veste, de Volksuniversiteit en bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in huis. Tevens biedt de pas een gratis lidmaatschap van de bibliotheek.

De gemeente had de uitgifte van nieuwe passen vorig jaar stopgezet omdat het stadsbestuur bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe armoede- en schuldenbeleid en daarin wordt bekeken wat met de BredaPas gebeurt.

Motie

Omdat de Bredase SP er niet gerust op was dat de BredaPas zou blijven bestaan, diende die partij in juli bij de behandeling van de voorjaarsnota een motie in die het college van B en W verzocht de BredaPas in stand te houden. De motie werd unaniem aangenomen.

Behalve dat er nu nieuwe pasjes worden uitgegeven, is de gemeente ook bezig om nieuwe afspraken te maken met partners over de BredaPas, schrijft Adank aan de gemeenteraad. Verder worden gekeken naar de criteria op basis waarvan mensen in aanmerking komen voor een pas en wordt de website aangepast.

Scherper toezicht

Hoe vanaf 2021 verder invulling wordt gegeven ‘aan het instrument BredaPas’ wil Adank met de gemeenteraad bespreken in het kader van het totale armoede- en schuldenbeleid. In januari 2021 komt hij daarover met een voorstel. ‘In het voorstel beogen we terug te gaan naar de bedoeling van de pas en scherper toezien op de criteria en voorwaarden voor organisaties en pashouders’, schrijft Adank.